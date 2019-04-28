Акция «Помни Одессу», приуроченная к 5 годовщине пожара в Доме профсоюзов, пройдёт сегодня в Москве

Акция «Помни Одессу», приуроченная к 5 годовщине пожара в Доме профсоюзов, пройдёт сегодня на Суворовской площади в Москве.

Митинг начнётся в 13 часов. Организаторами стали представители партии «Другая Россия», движения «Новороссия» Игоря Стрелкова и других организаций. Об этом «Эху Москвы» рассказала пресс-секретарь «Другой России» Марина Свердлова.

5 лет назад в ходе столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались сторонники антимайдана. Погибли 42 человека.