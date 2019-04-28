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Эксклюзив Эха 11:59, 02 мая 2019

Защитники обжаловали административный арест задержанных вчера в Петербурге активистов

Защитники обжаловали административный арест задержанных вчера в Санкт-Петербурге исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова и координатора штаба Навального в Санкт-Петербурге Александра Шуршева. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» защитник Андрея Пивоварова, председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.
«В материалах дела нет состава административного правонарушения, также нет противоправности деяния, так как шествие было согласовано, и есть серьезное процессуальное нарушение. Однако это не остановило суд от признания Шуршева и Пивоварова виновными. Мы надеемся, что горсуд сегодня пересмотрит правовой беспредел, который произошел вчера ночью, и отменит постановление», — сказала она.

А.Буракова отметила, что другие задержанные на митинге активисты отпущены под обязательство о явке. Суды над ними состоятся после майских праздников, предположительно 6-7 мая, добавила она.
Сторонники политика Алексея Навального и активисты «Открытой России» принимали участие в общей демонстрации 1 мая в Санкт-Петербурге. По данным «ОВД-Инфо», в ходе акции было задержано 69 демонстрантов. Полиция вменяет части задержанных нарушение правил проведения общественных мероприятий.

А.Пивоваров и А.Шуршев отправлены под административный арест на 10 суток. Cуд признал их виновными в организации публичного мероприятия без подачи уведомления.



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