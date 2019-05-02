Z Архив новостей новости
5 1 6 303
12:04, 02 мая 2019

Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс перенес операцию на сердце, которая может завершить его карьеру

Знаменитый испанский вратарь, чемпион мира и Европы Икер Касильяс перенес операцию на сердце, которая может завершить его карьеру.

Касильясу стало плохо на тренировке. Он был срочно госпитализирован. Врачи решились на немедленную операцию. Сообщается о том, что ему поставили коронарный стент. Источники говорят как о сердечном приступе, так и об инфаркте. Перспективы вернуться на поле у 37 летнего голкипера туманны. До конца сезона он точно не сыграет, но может и вообще закончить с футболом. Кардиолог Хуан Антонио Корбалан говорит о том, что Касильяс сможет вести абсолютно нормальную жизнь, но профессионально играть в футбол ему будет нельзя. За этот вечер голкипер получил тысячи сообщений со словами поддержки. И от португальского клуба Порту, где он выступает сейчас и от игроков Реала, где провел почти всю карьеру. Не остался в стороне и Лионель Месси — лидер заклятого соперника Реала – Барселоны.

Помимо многочисленных трофеев, выигранных с Реалом и сборной Испании, Икер Касильяс был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2010 года.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

От карикатуры до трагедии Каждый имеет право на собственную политическую позицию, и в американских СМИ ее не принято скрывать. Однако публикация явно антисемитских карикатур – это уже было за гранью…

5 471 6 22562 28.04
Kсми, антисемитизм, общество, события
Блоги

Кусок эфира

Антон Красовский: Россия не оттяпала эту территорию Я действительно поздравляю людей, которые наконец, находясь на территории РФ, будучи беженцами на протяжении нескольких лет, смогут получить настоящий статус гражданина России, а не корочку беженца…

5 114 6 28295 25.04
Блоги

Андрей Макаревич музыкант

На чем же тогда мы, профессионалы, держимся? Думаю, одна вещь объединяет бывшую украинскую и нынешнюю нашу власть в ненависти к Зеленскому…

5 347 6 100201 25.04
Kукраина, политика, зеленский, выборы, мнения
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

С законом о языке на Украине перегнули Канада живёт с двумя языками – английским и французским, Швейцария с четырьмя (немецким, французским, итальянским и ротороманским), а в США, вы не поверите, вообще нет национального языка…

5 137 6 10200 29.04
Kрф, украина, зеленский, политика, мнения
Интервью Особое мнение

Мария Захарова гость: Мария Захарова директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России

То, что сейчас в международных отношениях происходит — не сочтите за троллинг — это в общем-то исправление ошибок, которые совершила американская дипломатия по целому ряду направлений…

5 204 6 24664 25.04
#слушать 37:00 8читать ;смотреть $скачать 8.5 МБ
Kполитика, рф, власть, украина, видео, передачи
Блоги

Виталий Шкляров политолог-американист

От культа личности к культу силы Планомерно снижается количество негативно относящихся к фигуре Сталина. Еще в 2001 году таких было 43%, а теперь только 14%. Роль Сталина в жизни страны отрицательно оценивали в 2003 году 33%, а теперь 19%...

5 252 6 22606 26.04
Kсталин, общество, история, рф, власть, политика, мнения
Блоги

+ Владимир Зеленский: Система боится Владимир Зеленский: Система боится Избранный президент Украины обвинил Центризбирком страны в намеренном затягивании оглашения официальных итогов выборов…

5 182 6 42182 25.04
8читать ;смотреть
Kзеленский, выборы, украина, политика, видео, события
Блоги

МИД РФ: «Этот приговор – позорное пятно на американской судебной системе» Комментарий Департамента информации и печати МИД России в связи с вынесенным в США приговором М.В.Бутиной…

5 110 6 10607 26.04
Kполитика, общество, события
Блоги

Владимир Зеленский: Будет сделан тщательный анализ этого закона Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного обсуждения с общественностью…

5 377 6 70816 25.04
Kукраина, политика, языки, законы, зеленский, события
Блоги

+ Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства Путин: Россияне и украинцы только выиграют от общего гражданства «У России и Украины много общего, договоримся», — сказал президент России…

5 278 6 31989 29.04
8читать ;смотреть
Kпутин, гражданство, рф, украина, политика, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Сергей Марков: Им говорят: будешь антисемитом – мы тебя из фашистов-то выгоним У людей оказалось, неприятие не только Порошенко, который понятно, ведет страну к катастрофе, но и всей генерации политиков, которые за 25 лет привели Украину к катастрофе…

5 110 6 12891 30.04
Блоги

Новый президент. «Военная доктрина» Зеленского Противостоять противнику, который превосходит нас численно и материально, будет профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО…

5 78 6 17091 25.04
Kзеленский, украина, армия, нато, политика, события
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Они делали ставку на Вакарчука. Но Вакарчук оказался слабоват и слился. Тогда они увидели с Зеленским. У них другая идея. Идея – чтобы Зеленский был Саакашвили-2...

5 115 6 17285 29.04
#слушать 39:11 8читать ;смотреть $скачать 9.0 МБ
Kполитика, власть, общество, рф, украина, видео, передачи
Интервью A-Team

Владимир Квачков гость: Владимир Квачков полковник

Впечатление о том, что ГРУ или спецслужбы (КГБ или ФСБ) являются провокационными службами – нужно убить, зарезать, а потом сделать – это ложь…

5 36 6 5727 01.05
#слушать 51:03 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему громкое дело Марии Бутиной завершилось мягким приговором Уже этой зимой россиянка должна выйти на свободу. В суде не удалось доказать, что ее действия нанесли серьезный ущерб США…

5 132 6 20865 27.04
Kшпионаж, сша, политика, мнения
Блоги

ААВ-старший Эхо Москвы

Мосгоризбирком в основном согласился с моим предложением «По сложившейся доброй московской традиции прежде всего предполагается спросить самих москвичей, где они желали бы получить возможность для дистанционного голосования»...

5 52 6 8646 30.04
Kмосква, выборы, мнения

Популярное за неделю

Новости

Растет число ресторанов, которые присоединились к бойкоту компании «Мираторг» Ее президент Виктор Линник резко отозвался о тех, кто выступает против запрета на ввоз из-за рубежа мясо-молочной продукции для личного пользования…

5 17 6 48175
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Кремле думают, что они занимаются геополитикой. На самом деле там занимаются уголовщиной…

5 145 6 133594 27.04
#слушать 49:13 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kполитика, власть, общество, мнения, видео, передачи
Голосование
Какое имя у вас прежде всего ассоциируется с фамилией «Пригожин»?
5 41 6 4817 30.04
Блоги

Дмитрий Болкунец экономист

Лукашенко досрочно покинул саммит в Пекине Причины очевидны. Не на пасхальную ночь в храм торопился Александр Григорьевич…

5 55 6 541071 28.04
Kлукашенко, события
Блоги

Заповедник. Зверские итоги недели еженедельное сатирическое шоу DW

+ Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор Песня о новых налогах Медведева. Исполняет кремлевский хор А народ – это налоги! За жилье и за дороги.
Скоро мы за вдох и выдох, и за мысли вычтем с вас!!!

5 29 6 132650 30.04
8читать ;смотреть
Kсатира, юмор, общество, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7791815
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 4016324

Сегодня в эфире