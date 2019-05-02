Знаменитый испанский вратарь Икер Касильяс перенес операцию на сердце, которая может завершить его карьеру

Знаменитый испанский вратарь, чемпион мира и Европы Икер Касильяс перенес операцию на сердце, которая может завершить его карьеру.

Касильясу стало плохо на тренировке. Он был срочно госпитализирован. Врачи решились на немедленную операцию. Сообщается о том, что ему поставили коронарный стент. Источники говорят как о сердечном приступе, так и об инфаркте. Перспективы вернуться на поле у 37 летнего голкипера туманны. До конца сезона он точно не сыграет, но может и вообще закончить с футболом. Кардиолог Хуан Антонио Корбалан говорит о том, что Касильяс сможет вести абсолютно нормальную жизнь, но профессионально играть в футбол ему будет нельзя. За этот вечер голкипер получил тысячи сообщений со словами поддержки. И от португальского клуба Порту, где он выступает сейчас и от игроков Реала, где провел почти всю карьеру. Не остался в стороне и Лионель Месси — лидер заклятого соперника Реала – Барселоны.

Помимо многочисленных трофеев, выигранных с Реалом и сборной Испании, Икер Касильяс был признан лучшим вратарем чемпионата мира 2010 года.