Организаторы акции «Бессмертный полк» Севастополе заявили о массовой краже портретов

Активисты обвинили в этом конкурентов.

Конфликт между двумя одноименными организациями длится с прошлого года. Председатель одного из движений Василий Федорин утверждает, что портреты участников войны, которые традиционно несут в руках на памятном шествии 9 мая, украли представители конкурирующей организации. Похищены, по меньшей мере, 500 портретов, остальное будем смотреть по описи, сказал активист местному изданию ForPost. Его коллеги якобы видели, как конкуренты перевозят украденные портреты. Искать виноватых будет полиция.

«Бессмертный полк», придуманный изначально журналистами томского канала ТВ2, проходит во многих городах России и за ее пределами. По данным ТАСС, в этом году к ней присоединиться даже Сирия. Шествия пройдут в шести городах. В организации, как правило, участвуют чиновники. В регионах бюджетники и студенты жалуются, что для них посещение мероприятия является обязательным.

Самой масштабной акцией станет шествие «Бессмертного полка» в Москве. В прошлом году в нему участвовали более 700 тысяч человек.