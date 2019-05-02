Киев потребовал от Москвы отменить решение об упрощенном порядке выдачи украинцам российского гражданства

Там пообещали отправить ноту протеста.

Все указы российского президента Владимира Путина, касающиеся выдачи паспортов ряду категорий украинцев, в Киеве считают ничтожными. Об этом говорится в заявлении украинского МИДа. Там полагают, что подобные акты не только не будут иметь правовых последствий, но и не будут признаны Киевом. Кроме того, в украинском внешнеполитическом ведомстве пообещали усилить санкционное давление на Москву, а министр по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак анонсировал ответные меры. В частности, он предложил лишать украинского гражданства тех, кто будет принимать российские паспорта. Накануне Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российского гражданства для украинцев, родившихся и постоянно проживавших в Крыму, но покинувших полуостров до его присоединения к России. Этот акт касается и лиц без гражданства, проживавших в Крыму.

В конце апреля Путин подписал указ об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Это решение также вызвало протест со стороны Украины.