«Антимайдан» проведет акцию «Помню» напротив посольства Украины в Москве

Движение «Антимайдан» проведет сегодня акцию «Помню» напротив посольства Украины в Москве в память о жертвах пожара в одесском Доме профсоюзов в 2014 году. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь движения Валерий Заборовский.

«На акции мы будем вспоминать тех людей, которые там погибли. Собравшиеся возложат цветы к зданию украинской дипмиссии, составят из свечей слово «Помню» и принесут портреты погибших на сегодняшнее мероприятие», — сказал он.

На мероприятии выступят сопредседатель движения «Антимайдан» Антон Демидов, публицисты Евгений Бень и Армен Гаспарян.

Акция начнется 2 мая в 15.00 по адресу: Москва, Леонтьевский переулок, 18.

Сбор участников в 14.30.