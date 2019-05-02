Король Таиланда Рама X женился на главе своей охраны

Об этом сообщила пресс-служба королевского двора. Новая супруга короля стала четвёртой по счёту. Она будет носить титул и пользоваться всеми соответствующими привилегиями. Судхида Вачиралонгкорн работает в королевской охране с 2013 года. Последнее время она возглавляла подразделение, отвечающее за безопасность короля. Будущая королева в прошлом была стюардессой и, как считается, знакомство произошло во время одного из рейсов. Официальная церемония коронации 66-летнего Рамы X пройдёт в Таиланде в ближайшие дни. О том, что он женится на 40-летней начальнице своей охраны, объявили за несколько дней до коронации.