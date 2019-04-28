Акция «Помним», посвящённая памяти погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе, пройдёт сегодня в Москве

Акция «Помним», посвящённая памяти погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе, пройдёт сегодня у здания украинского посольства в Москве. Её проведёт движение «Антимайдан», рассказал «Эху Москвы» пресс-секретарь движения Валерий Заборовский.

Акция в Леонтьевском переулке начнётся в 3 часа дня.

2 мая 2014 года в ходе столкновений между пророссийскими и проукраинскими активистами в Одессе был подожжён Дом профсоюзов, в котором укрывались сторонники антимайдана. Погибли 42 человека.