Акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов в 2014 году пройдет сегодня в Москве. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» пресс-секретарь незарегистрированной партии «Другая Россия» Мария Свердлова.

«Сегодня состоится согласованный митинг на Суворовской площади, посвященный событиям 2014 года в Одессе, когда в Доме профсоюзов были заживо сожжены более 40 человек, выступавших за союз Украины с русским народом. В этом году исполняется 5 лет этой мрачной дате. Это будет памятное мероприятие», — сказала она.

М.Свердлова заявила, что основной лозунг акции — «Помни Одессу. Не забудем, не простим». Кроме него активисты требуют найти и наказать виновных, а также выражают солидарность Донецкой и Луганской народным республикам.

М.Свердлова отметила, что на митинге будут выступать полковник Владимир Квачков, активисты «Другой России», Игорь Стрелков, Всеволод Чаплин.

По ее словам, ранее эти организации и лица не сотрудничали, однако после совместно организованной в марте акции против передачи Курильских островов Японии они организовали совместный неофициальный оргкомитет.

«Да, у нас много разногласий, но есть точки, по которым мы сходимся, по которым у нас есть общая позиция, в частности вопросы Украины, Донбасса, Новороссии. На сегодняшний день мы не видим никаких поводов, чтобы не выйти вместе», — сказала она.

М.Свердлова также добавила, что перед митингом пройдет пасхальное поминовение усопших, а также возложение цветов к тумбе города-героя Одессе в Александровском саду.

Митинг на Суворовской площади начнется в 13.00.