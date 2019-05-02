В Иркутске сегодня горел торговый центр

Людей вовремя эвакуировали. Погибших и пострадавших нет.

Возгорание началось в полдень по местному времени. Когда к торговому центру «Сильвер Молл» прибыли первые расчеты спасателей, из-под кровли здания шел дым. Посетителей и персонал – около двух тысяч человек — вывели из помещений на улицу. Правоохранители оцепили территорию и помогли с эвакуацией. Неразберихи не было, отмечает местная «Комсомольская правда».

Пожар тушили два десятка машин. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила всего 20 квадратных метров. Очевидцы говорят, что пожар начался в кафе «Два барашка», сообщает портал ИркутскМедиа. Что именно загорелось, не ясно. Причины ЧП будут выяснять дознаватель.

Внимание к подобным происшествиям приковано после прошлогоднего пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня». Тогда погибли 60 человек. Десятки пострадали.

Торговый центр уже работает в обычном режиме.