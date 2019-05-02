Новым владельцем лондонского Челси может стать британский миллиардер Джим Рэдклиф
По поводу своих намерений Рэдклиф произносит довольно странную фразу. «Не могу сказать, что не куплю Челси». Этот туман пока подкреплен сообщением в британском таблоиде Сан и фактом посещения бизнесменом базы клуба. Вопрос в том захочет ли нынешний владелец Роман Абрамович продавать клуб. В последнее время его к этому подталкивают, что в частности выразилось в не предоставлении рабочей визы. Абрамович заморозил проект по строительству стадиона, но пока о желании продать Челси не заявлял. Рэдклиф же вполне состоятелен для того, чтобы совершить сделку. Его капиталы оцениваются в 21 миллиард фунтов стерлингов. Он занимает 110 место в списке Форбс и уже является владельцем знаменитой велокоманды Скай-Тим и швейцарского футбольного клуба Лозанна.
Эксперты оценивают стоимость Челси в 2 миллиарда 200 миллионов евро.