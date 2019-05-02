Росгвардия дала рекомендации россиянам о том, как защитить свой дом в случае отъезда в период майских праздников

Росгвардия призывает граждан страны не «следовать моде» и не распространяться в социальных сетях о том, в какие даты и где они собираются отдыхать, а также не ставить геолокацию на фотографиях, поскольку эта информация может стать неплохим подспорьем для злоумышленников. Защитить квартиру от взлома и краж также помогут соседи – ведомство рекомендует поддерживать с ними хорошие отношения, что бы они во время ваше отъезда присматривали за домом и в случае чего подняли тревогу. Соседей также можно попросить время от времени заходить в квартиру, чтобы включить свет, телевизор, открыть шторы: на случай, если за жильем ведется наблюдение. Еще более надежный способ обезопасить дом – воспользоваться услугами профессиональной охранной организации и установить специальное оборудование.

Согласно данным статистики, на майские праздники традиционно приходится пик квартирных краж в столице.