Росгвардия рекомендовала россиянам в майские праздники не размещать информацию об отдыхе в соцсетях

Это может помочь избежать краж из квартир и домов, сказал агентству ТАСС старший инспектор по особым поручениям Управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов. Он добавил, что люди уезжают, и жилё остаётся без присмотра. По мнению Белокопытова, стоит обращаться к соседям или друзьям, которые по просьбе хозяев будут заходить в квартиру, включать свет, телевизор и открывать шторы. Это, по его словам, может помочь, если за квартирой ведётся наблюдение, пишет агентство ТАСС.