В Великобритании депутата впервые лишили мандата после петиции избирателей

Об этом сообщает ВВС. В январе Фиона Онасанья была приговорена к 3 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний по делу о превышении скорости. Её исключили из Лейбористской партии, после чего она стала независимым парламентарием. Однако избиратели округа, который представляла Онасанья, подписали петицию с просьбой об отзыве депутатского мандата. Свои подписи поставили почти 20 тысяч человек. Онасанья лишилась места в Палате общин, но сможет участвовать в следующих выборах.