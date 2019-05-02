Президент Грузии сочла нецелесообразным размещение американских военных баз в стране

Об этом Саломе Зурабишвили сказала в интервью радиостанции «Голос Америки». Она добавила, что Грузии не следует предпринимать шаги, которые могут быть расценены, как провокации, и вероятно, вызовут реакцию, как со стороны России, так и со стороны террористических организации, активных в регионе.

Оппозиция выразила недоумение в связи с заявлением президента. Один из основателей парламентской партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия сказал, что Зурабишвили «играет на руку Владимиру Путину, выступая против размещения военных баз дружественного государства, способного защитить страну от очередной российской агрессии».