Испанская Барселона выиграла первый полуфинальный матч Лиги Чемпионов у английского Ливерпуля

Месси забил в этом матче два мяча. Один из них стал его шестисотым в карьере. По сути именно аргентинец и похоронил Ливерпуль. До середины второго тайма результат для англичан был вполне приемлимым. Они пропустили всего один гол, который невозможно было предотвратить. Идеальное исполнение Луиса Суареса бывшего игрока английского клуба, который теперь выступает за Барсу. Более того, Ливерпуль и сам создал множество моментов и мог забить, но сделал это Месси. Сперва он буквально внес в ворота отскочивший от перекладины мяч, а затем виртуозно исполнил штрафной. 3-0 в пользу Барселоны. Анализ игры в устах экспертов превратился в оды в честь Месси, подвиги которого превозносят практически все. Английский футболист Гарри Линекер, известный своими мемами назвал Месси маленьким гением, который бросает вызов логике.

Ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов между Ливерпулем и Барселоной состоится в Англии 7 мая.