В Венесуэле продолжаются антиправительственные протесты

За два дня демонстраций пострадало более сотни человек, также известно о двух погибших. Сегодня, как ожидается, в стране начнется всеобщая забастовка.

По меньшей мере 27 человек были ранены во время манифестаций в Венесуэле накануне, об этом сообщает агентство «Франс-Пресс», погибла женщина. Лидер оппозиции Хуан Гуйдо также сообщил о гибели молодого человека в минувшей вторник, когда в стране началась новая волна массовых акций, после того как группа военных выступила на стороне протестующих. Выступая на митинге в среду, Гуйадо призвал венесуэльцев поддержать бессрочную забастовку. Она должна начаться с госслужащих, а потом к ней присоединятся все слои населения.

Действующий президент боливарианской республики Николас Мадуро заверил своих сторонников, что не собирается бежать из страны из-за протестных акций. Он также пообещал, что скоро правительство Венесуэлы примет специальный план изменений, который призван исправить допущенные ошибки.

Накануне госсекретарь США Майкл Помпео в телефонном разговоре с главой российского МИДа Сергеем Лавровым обвинил Москву в дестабилизации ситуации в Венесуэле. Лавров назвал вмешательство США во внутренние дела республики нарушением международного права