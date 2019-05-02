Задержания на согласованной демонстрации в Петербурге произошли из-за участия провокаторов

Так действия полиции объяснили в мэрии города. По итогам вчерашней акции были задержаны более полусотни человек.

Санкционированная акция проходила в рамках закона, пока демонстранты не дошли до станции «Маяковская», а зачинщики не убедили остановиться и не продолжать шествие. Законопослушные граждане так и не смогли продолжить праздничную демонстрацию, сказали в комитете по взаимодействую со СМИ администрации Петербурга.

Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков, но особо активным удалось избежать задержания, подчеркнули в мэрии. Там заметили, что поддавшимся на провокацию горожанам придется провести праздники в заключении.

По данным МВД, на демонстрации в Петербурге задержали полсотни человек. ОВД-Инфо сообщает о 69 задержанных. Среди них оказался и депутат Максим Резник, которого почти сразу отпустили. Одной из участниц сломали руку. В интернете появилось видео того, как молодого человека силовики повалили на асфальт.

Нескольким участникам грозит административное наказание за нарушение правил проведения массовых акций. Координатора движения «Открытая Россия» Андрея Пивоварова арестовали на 10 суток.