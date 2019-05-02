Минобороны назвало «очередной фальшивкой» сообщения в ряде СМИ о гибели четырёх российских военных в Сирии

«За последнее время в Сирии не погиб ни один российский военнослужащий. Все бойцы живы и здоровы и выполняют поставленные задачи», рапортовали в министерстве обороны. Там призвали не доверять ложным сообщениям, которые распространяют террористы в соцсетях, а потом это попадает в СМИ. Ранее в некоторых изданиях появилась информация о якобы гибели четырёх наших военных при артобстреле на севере сирийской провинции Хама. Первым об этом сообщило агентство Al-Masdar News. Оно впрочем ссылалось не на исламских террористов, а коалицию сирийских повстанцев Национальный фронт освобождения, которую поддерживает Турция. За последний месяц боевики 12 раз пытались обстрелять авиабазу Хмеймим,

Рассказал накануне накануне начальник центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.. Все атаки по его словам отразили. В конце марта Минобороны России подтвердило гибель в Сирии трёх военнослужащих, которые за месяц до этого попали в засаду боевиков после доставки гуманитарной помощи в провинцию. Дейр-эз-Зор.

Прошлой осенью глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил, что за все время военной операции в Сирии погибло 112 российских военных. По неофициальным данным потери с учётом бойцов частных военных компаний могут быть в несколько раз больше.