После первомайского шествия в Петербурге исполнительный директор организации «ОР» Пивоваров арестован на 10 суток

После первомайского шествия в Петербурге исполнительный директор организации «Открытая Россия» Андрей Пивоваров арестован на 10 суток. Его признали виновным в организации публичного мероприятия без подачи уведомления, сообщает телеканал «Дождь». На 10 суток также арестован координатор местного штаба Алексея Навального Александр Шуршев. Постановления были вынесены после часа ночи. Всего, по данным проекта «ОВД-инфо», во время первомайской демонстрации в Петербурге были задержаны 69 человек.