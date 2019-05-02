Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку

К этому привёл скандал, вызванный утечкой секретных данных. Замену главе военного ведомства уже нашли.

Отставка министра обороны связана с утратой доверия. Глава правительства Тереза Мэй уволила Гэвина Уильямсона по итогам расследования утечки информации с заседания Совета безопасности Великобритании. На нём власти разрешили китайской корпорации Huawei развивать в стране сеть мобильной связи пятого поколения. Информация попала в СМИ, после чего разразился скандал. Дело в том, что сделку до этого критиковали в британском правительстве, недовольны ей и США, где Huawei обвиняют в промышленном шпионаже. Противники соглашения считают, что оно угрожает безопасности Британии. Мэй убеждена в том, что именно министр обороны допустил утечку. Уильямсон с этим категорически не согласен. Он поклялся жизнью своих детей, что ни он сам, ни его команда к этому не имеют к этому отношения, сообщает телеканал Sky News. Как бы то ни было, но Уильямсону уже нашли замену в лице очаровательной блондинки. Оборонное ведомство возглавит Пенни Мордонт, до этого министр по международному развитию. Она станет первой женщиной на посту министра обороны Соединённого королевства.

В руководстве оппозиционной Лейбористской партии требуют возбудить уголовное дело в отношении Уильямсона. Скотланд-Ярд заявил, что никаких действий, связанных с утечкой данных из Совбеза пока не проводится, сообщает Sky News.