Движение «Антимайдан» сегодня устраивает акцию «Помним» у посольства Украины в Москве

Ее участники намерены заявит о том, что считают недостаточным расследование причин пожара в одесском «Доме Профсоюзов», который произошел ровно пять лет назад.

Участники акции «антимайдановцев» планируют принести к зданию украинской дипмиссии портреты погибших в одесском Доме профсоюзов и составят из свечей слово «помним». Эту акцию представители движения придумали еще три года назад. В этом году подобные мероприятия пройдут в нескольких городах страны и декларируемая их цель — почтить память погибших во время одесской трагедии и напомнить о том, что расследование не доведено до конца, а виновные в гибели почти 50 человек в полной мере не наказаны. В завершение акции пройдет минута молчания. Кстати, среди тех, кто выступит с речами будут писатель и лидер нацболов Эдуард Лимонов и сопредседатель «Антимайдана» Антон Демидов. В самой же Одессе сегодня пройдет «Марш Украинского Порядка», его проведут представители национально ориентированных сил.

Проведение митинга согласовано с московскими властями. Заявители планируют собрат до 500 человек.