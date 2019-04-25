В администрации Петербурга заявили, что согласованное первомайское шествие по Невскому проспекту сорвали провокаторы

По версии комитета по взаимодействию со СМИ, зачинщики убедили участников акции остановиться и не продолжать согласованное мероприятие и, по сути, попытались организовать незаконный митинг. Полиции пришлось задержать нескольких зачинщиков, говорится в сообщении комитета.

По данным проекта «ОВД-инфо», во время первомайской демонстрации в Петербурге задержали 69 человек. Одной из участниц сломали руку. По данным полиции, задержаны около 50 человек. В их числе оказался депутат заксобрания Максим Резник. В интервью. «Эху Москвы» он рассказал, что силовики действовали жёстко и применяли силу.

Резника вскоре отпустили. На данный момент большинству задержанных разрешили покинуть отделения полиции. На некоторых составили протоколы о нарушении правил проведения массового мероприятия.