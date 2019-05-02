У журналистки агентства РИА «Новости», пострадавшей во время первомайской демонстрации в Париже, диагностированы ушибы и сотрясение мозга. Врачи назначили Виктории Ивановой лечение и отпустили домой.

Как сообщает РИА, корреспондент получила удары дубинкой от полиции, когда освещала беспорядки в ходе первомайской манифестации. На руке Ивановой была повязка с надписью «Пресса», а на каске наклейка с таким же текстом. МИД России призвал французские власти провести тщательное расследование.