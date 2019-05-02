Власти Петербурга заявили, что первомайское шествие в городе сорвали провокаторы

В сообщении городской администрации говорится, что зачинщики убедили участников акции не продолжать согласованную акцию и, по сути, попытались организовать незаконный митинг. В комитете по взаимодействию со СМИ также сказали, что организаторы шествия в течение часа пытались договориться с участниками, не безуспешно. В итоге, как говорят в администрации, пришлось задержать нескольких зачинщиков, но особо активным удалось избежать задержания.



По данным полиции Петербурга, накануне в ходе первомайской демонстрации задержали около 50 человек. По сведениям проекта «ОВД-инфо» – 69. Одной из участниц шествия при задержании сломали руку.