Суд Лондона начнет сегодня предварительное рассмотрение запроса США об экстрадиции Джулиана Ассанжа

Основатель WikiLeaks приговорен к 50 неделям заключения.

В США Ассанжа обвиняют в компьютерном взломе и получении секретных данных. Решение о выдворении основателя WikiLeaks принимет лично глава министерства внутренних дел Великобритании. По версии американского Минюста, Ассанж принимал участие в сговоре с целью компьютерного взлома и получения данных, которые хранились на принадлежащих правительству США компьютерах. Максимальное предусмотренное наказание — смертная казнь. Почти год заключения Ассанж получил за нарушение условий выхода под залог. Лондонский суд не прислушался к доводам стороны защиты. Адвокаты просили учесть, что обвиняемый провел семь лет взаперти в офисном помещении, которое не предназначено для проживания, у него возникли проблемы со здоровьем.

Ассанж может рассчитывать на досрочное освобождение после отбытия половины срока в случае, если не совершит каких-либо правонарушений.