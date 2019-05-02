На 10 суток арестованы в Петербурге двое участников первомайской акции в центре города

Она была согласована с властями, но закончилась массовыми задержаниями.

Под стражей оказались бывший глава движения «Открытая Россия» Андрей Пивоваров и координатор штаба Алексея Навального в Петербурге Александр Шуршев. Они проведут в заключении 10 суток, так вчера решила судья Невского районного суда Светлана Петий. Задержание Шуршева, у него медики диагностировали ушиб, в соцсетях называют фееричным. Активист, на котором был бейдж организатора первомайской акции, спокойно общался с полицейским на Невском , когда молодого человека сбил с ног силовик в бронежилете и каске и повалил на асфальт. Несколько силовиков сразу отнесли активиста в автозак. В общей сложности в Петербурге на акции по случаю дня весны и труда задержали почти 70 человек. В автозаки отправляли активистов, чьи плакаты и лозунги полицейские посчитали слишком оппозиционными, отмечает интернет-издание фонтанка.ру. Демонстрантов валили на асфальт, отдирали от порывавшихся защитить и волокли в автозаки. На некоторое время там оказался и депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник, вскоре его отпустили.

Помимо Петербурга задержания вчера проходили в Петропавловске-Камчатском, Великом Новгороде, Томске, Курске и других городах. В общей сложности по данным портала ОВД-инфо в полиции оказалось 126 человек.