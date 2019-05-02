Участники согласованной первомайской акции в Петербурге получили по 10 суток ареста

Это глава местного штаба Навального Александр Шуршев и бывший председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров. Судья Невского районного суда Светлана Петий признала активистов виновными в организации в рамках согласованного шествия несогласованного митинга, отмечает газета «Коммерсант».

По данным портала «ОВД Инфо», полиция Петербурга накануне задержала почти 70 участников первомайских акций. Среди них были и журналисты.

Марков добавил, что врачи зафиксировали следы побоев. Журналист намерен добиваться возбуждения уголовного дела.