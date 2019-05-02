Названы финалисты Премии имени политика Бориса Немцова

В этом году награда за смелость в отстаивании демократических ценностей в России вручается в четвертый раз.

Из 35 претендентов на Премию Немцова с помощью читательского голосования на сайте «Новой газеты» были выбраны пятеро. В финал вышел глава грозненского «Мемориала», политзаключенный Оюб Титиев. Суд в Чечне ранее приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении по обвинениям в хранении наркотиков. Сам правозащитник называет свое дело сфабрикованным. Кроме Титиева в пятерку финалистов вошли основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, блогер и член Либертарианской партии Михаил Светов, а также карельский историк и правозащитник Юрий Дмитриев и член федерального совета «Открытой России» Анастасия Шевченко – против активистки возбуждено первое в России уголовное дело о деятельности организации, признанной нежелательной. Церемония вручения премии пройдет 12 июня в Бонне.

Премия Немцова была учреждена в память о политике, который был застрелен в феврале 2015 года в центре Москвы. Она призвана напомнить обществу о том, что в России еще немало смелых людей, защищающих свободу.