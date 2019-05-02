Граждане США смогут судиться за собственность на Кубе, конфискованную после революции коммунистическим правительством

Граждане США с сегодняшнего дня смогут судиться за собственность на Кубе, конфискованную после революции коммунистическим правительством. Белый дом пообещал больше не приостанавливать действие закона Хелмса-Бертона.

Речь идет о законе от 1996 года, который позволяет гражданам США подавать иски в отношении работающих на Кубе иностранных компаний в связи с собственностью, национализированной в прошлом веке властями островного государства. Все президенты США блокировали данное положение, не желая портить отношения с союзниками, а также опасаясь, что шквал заявлений создаст хаос в американской судебной системе. Ранее американская правительственная комиссия зафиксировала около 6 тысяч таких исков на общую сумму порядка 8 миллиардов долларов. Теперь суды смогут приступить к рассмотрению этих дел. Спустя почти 23 года у американцев, наконец, появился шанс на справедливость, заявил госсекретарь Майкл Помпео.

В Гаване считают, что данный закон нарушает международное право и суверенитет республики. Евросоюз также его раскритиковал и пригрозил оспорить во Всемирной торговой организации.