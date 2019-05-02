Во Франции и Италии сегодня стартуют многочисленные мероприятия к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи

К дате приурочены выставки, лекции и образовательные программы.

Мероприятия, связанные с сегодняшней датой, пройдут в Париже, Лондоне, Флоренции, Кракове, Милане и многих других европейских городах. Европейские музеи вступили в жёсткую конкуренцию за работы живописца. Президент Франции Макрон будет приветствовать сегодня президента Италии в Амбуазе — городе, где провел свои последние годы гений Возрождения. Именно здесь, во Франции Леонардо провел три года, в которые занимался совершенствованием своих шедевров и принимал участие в организации пышных приемов для короля Франции. В родном городе художника, Винчи, продемонстрируют сохранившуюся прядь волос итальянского изобретателя в рамках выставки «Леонардо жив». В Турине с середины апреля уже проходит выставка «Леонардо: Искусство будущего», на ней представлены более пятидесяти шедевров, показывающих исследования художника в сфере науки в виде рисунков. Этот работы, датируемые примерно с 1488 по 1515 год, среди них и портрет старика, известного как автопортрет Леонардо. Это и наброски в рамках исследования анатомии и пропорций человеческого тела, а также графические опыты по изучению лиц и способов изображать эмоции.

Масштабную выставку готовит и Парижский Лувр – на сегодня он располагает самой большой в мире коллекцией работ Леонардо. Это пять из 15 известных картин и 22 рисунка живописца. Все они будут показаны на ретроспективе, которая откроется в осенью этого года.