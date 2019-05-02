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06:00, 02 мая 2019

Лондонский суд рассмотрит сегодня запрос об экстрадицию в США создателя портала Викиликс Джулиана Ассанжа

Запрос на экстрадицию Ассанжа направил в Великобританию Департамент юстиции США. Создателя портала Викиликс обвиняют в незаконном доступе к секретной информации и, как результат, публикации в открытом доступе сотен тысяч военных отчётов о спецоперациях, которые Штаты вели в Афганистане и Ираке. Также речь идёт о документах, которые отправлялись по каналам дипломатической почты. Дело рассмотрит Магистратский суд Вестминстера. Впрочем, самого Ассанжа в зале суда не будет — его подключат по телесвязи из тюрьмы Белмарш, где его содержат. США – не единственная страна, которая хочет заполучить на свою территорию Ассанжа. Ранее власти Швеции не исключали, что также потребуют его экстрадиции для рассмотрения дела о сексуальных обвинениях со стороны двух женщин. Ещё в 2010 году британский суд выпустил его под залог по этому делу, но Ассанж условия залога не выполнил и укрылся в посольстве Эквадора. Накануне за это нарушение его приговорили к 50 неделям ареста.

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа после того, как власти Эквадора отказались предоставлять ему политическое убежище на территории своего посольства в Лондоне. Там создатель портала Викиликс укрывался на протяжении 7 лет.



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