Белоруссия может сегодня возобновить прием нефти из России

Два дня назад транзит был остановлен из-за проблем с качеством сырья.

Прибытие чистой нефти на белорусскую территорию ожидается ближе к полуночи, сообщили в пресс-службе концерна «Белнефтехим». На Мозырский завод сырье прибудет к субботе. Следующий этап – вытеснение грязного продукта как с белорусского, так и с российского участков. По предварительной оценке, всего в трубопроводах скопилось примерно 5 миллионов тонн российской нефти с высоким содержанием хлорорганики. В"Гомельтранснефти" ранее пояснили, что принятые меры позволят восстановить работу только одной нитки «Дружбы». Второй трубопровод еще неопределенное время будет закрыт, на возобновление транзита в полном объеме потребуется не менее полугода.

Скандал с «грязной» нефтью продолжается уже вторую неделю. На резкое ухудшение качества сырья «Белнефтехим» пожаловался 19 апреля. Минск также проинформировал, что вредные примеси привели к поломке дорогого оборудования на Мозырском НПЗ и заводе «Нафтан». В связи с этим приостановился экспорт нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.

Белоруссия намерена требовать компенсацию с российской «Транснефти».