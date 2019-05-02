Президент Владимир Путин подписал закон об изоляции российского сегмента интернета

Он в частности позволит уполномоченным органам мониторить трафик и блокировать доступ к запрещенным сайтам.

Согласно закону, операторы связи теперь должны будут «обеспечивать установку в своей сети технических средств противодействия угрозам устойчивости, безопасности и целостности функционирования» интернета. Таким образом, по мысли авторов инициативы, будет обеспечена бесперебойная работа рунета в случае, если Россию отключат от глобальной сети. В спокойное время оборудование будет использоваться для блокировки запрещенных ресурсов. Авторы закона подчеркивали, что его цель – не контроль над происходящем в сети, а защита от внешних угроз. Между тем, эксперты считают, что он открывает возможности для тотальной цензуры, и велика вероятность, что функционировать система будет с серьезными сбоями.

Реализация этой инициативы может обойтись в несколько десятков миллиардов рублей, при этом расходы, которые понесут операторы, обещают компенсировать из бюджета.

Документ вступит в силу уже 1 ноября. Ряд его положений, в том числе о создании национальной доменной зоны, — с 2021 года.