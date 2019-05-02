Суды над задержанными на первомайском шествии в Петербурге продолжатся сегодня.

Объединенной демократической колонне власть не дала накануне пройти по центру Петербурга. Людей на опережение задерживали с самого утра. Потом полиция хватала демонстрантов за лозунги и плакаты против Путина. Задержания проходили жестко. Один пожилой мужчина потерял сознание, другому – вывихнули палец. Задержали и одного из фотокорреспондентов, ударив хорошенько по голове. Другой женщине при задержании сломали руку. Также в отделы полиции к людям не пускали общественных защитников. Задержанные жаловались, что их подолгу томили в душных автозаках на жаре и не давали выйти в туалет. В итоге часть граждан отпустили с обязательством о явке или без протокола. Кого-то с административным протоколом, а у кого-то насильно взяли отпечатки пальцев. Как сообщил депутат местного парламента Борис Вишневский, председатели районных судов просили полицию везти задержанных сразу в суд для чрезвычайного заседания. Судьи для этого специально вышли на работу в выходной.

Всего на первомайской демонстрации в Петербурге задержали примерно 70 человек.