Двое участников Pussy Riot получили политическое убежище в Швеции

Это активист из Краснодара Алексей Кнедляковский и его супруга, художница Лусинэ Джанян. Ранее им отказали в политическом убежище, но это решение отменила апелляционная инстанция суда, сообщают местные СМИ. Пара вместе с двумя детьми переехала в Швецию в 2017 году, после акции «Новый чекист». Кнедляковский в День работников органов безопасности прикрепил крест к памятнику Дзержинскому. Его признали виновным в мелком хулиганстве и арестовали на 15 суток