В Петербурге на 10 суток арестованы участники согласованной первомайской акции

Это бывший председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров и глава муниципальной кампании штаба Навального Александр Шуршев. Судья Невского районного суда Светлана Петий признала активистов виновными в организации в рамках согласованного шествия несогласованного митинга, отмечает газета «Коммерсант». Шуршев был сбит с ног на асфальт при задержании. Врачи в больнице нашли у него ушиб грудной клетки. По данным портала «ОВД Инфо», полиция Петербурга накануне задержала почти 70 участников первомайских акций.