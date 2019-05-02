Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании из-за утраты доверия

В ее канцелярии заявили, что Гэвин Уильямсон причастен к разглашению информации с заседания Совета национальной безопасности, передает агентство «Рейтер». На этой встрече было принято решение о том, что Лондон разрешит китайской компании Huawei участвовать в создании мобильных сетей пятого поколения. Согласно утечке информации, разведки США и Австралии предупредили Великобританию, что компания Huawei может получить возможности для шпионажа в пользу Китая.