США призвали Россию прекратить поддерживать Николаса Мадуро

Госсекретарь Майк Помпео сказал об этом в телефонном разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым. В заявлении американского Госдепартамента говорится, что позиция России по Венесуэле вредит отношениям Москвы и Вашингтона. В свою очередь, российский МИД сообщил, что Лавров назвал вмешательство США во внутренние дела Венесуэлы грубейшим нарушением международного права.

В Венесуэле прошли акции протеста после того, как группа военных выступила на стороне лидера оппозиции Хуана Гуайдо, которого поддерживают США.