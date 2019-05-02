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03:07, 02 мая 2019

В Петербурге бывшего председателя «Открытой России» и лидера штаба Навального арестовали на 10 суток

Андрей Пивоваров и Александр Шуршев были задержаны накануне на согласованной акции, передает «Интерфакс». Однако судья Невского районного суда Светлана Петий признала активистов виновными в организации в рамках согласованного шествия несогласованного митинга, отмечает газета «Коммерсант». Шуршев был сбит с ног сотрудником ОМОНа, который бросил его на асфальт, в результате чего у задержанного в больнице был диагностирован ушиб грудной клетки. По данным портала «ОВД Инфо», полиция Петербурга накануне задержала почти 70 участников первомайских акций.



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