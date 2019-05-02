В Петербурге избитого участника акции с плакатом «Сказочный президент» вызвали в полицию

Активиста «Открытой России» Артема Владимирова полицейские накануне повалили на землю и нанесли несколько ударов в спину и живот. Как сообщает портал ОВД-Инфо, его и других задержанных везли в отделение больше трех часов. Там Владимиров ушел в травмпункт, откуда его направили в больницу, где диагностировали у него ушибы ребер и брюшной полости. Спустя несколько часов активисту позвонили из отдела полиции и потребовали явиться для дачи объяснений. Накануне в разных городах России прошли первомайские акции. По данным портала «ОВД-Инфо», всего были задержаны почти 130 человек, из них около 70-ти – в Петербурге.