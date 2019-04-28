Белоруссия планирует восстановить транзит российской нефти 2 мая

В то же время Белоруссия заявила, что планирует до конца 2019 года начать морским путем поставку нефти, альтернативной российской. Об этом сообщил замглавы Белорусской нефтяной компании Сергей Гриб.

Ситуацию с нефтью между Белоруссией и России можно назвать «спором хозяйствующих субъектов, который вышел на политический уровень», сказал «Эху Москвы» Первый заместитель председателя комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Константин Затулин считает, что Белоруссии будут невыгодны поставки нефти из других стран, поскольку лучших условий, чем предоставляет