В Одессе сегодня проходят акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов

В городе серьезно усилены меры безопасности.

Правоохранительные органы Украины переведены на усиленный вариант несения службы. Обеспечивать порядок будут 2,4 тыс. полицейских, бойцов нацгвардии и спецназа, на дежурство выйдут спасатели. Однако силовики отмечают, что пока информации о готовящихся провокациях не поступало, передает ТАСС. У Дома профсоюзов и в прилегающих кварталах установят специальный режим доступа. На Куликово поле разрешат пройти только через пункты досмотра. У Дома профсоюзов соберутся близкие и родственники погибших, там возложат цветы в память о людях, чьи жизни унес пожар 2 мая 2014 года. 5 лет назад был сожжен палаточный городок на Куликовом поле, начались столкновения, в результате поджога сгорело здание Дома профсоюзов, где укрывались люди.

Жертвами трагических событий стали 48 человек, 200 получили ранения.