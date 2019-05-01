Британские ученые обнаружили кокаин в организмах пресноводных креветок на востоке Англии

Кроме того, были обнаружены и другие запрещенные наркотические препараты, — передает Би-би-си. Теперь исследователи хотят понять, является ли наличие наркотиков в организмах водных обитателей исключительно местной проблемой или запрещенные препараты можно найти в других водоемах Соединенного королевства. Ученые добавляют, что на самих креветок кокаин и другие наркотики не оказывают практически никакого влияния.