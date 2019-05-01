Театр «У Никитских ворот» вернется к работе в мае, заверили в департаменте культуры Москвы

Специалисты, сотрудники департамента и МЧС в ближайшее время разработают комплекс мер для устранения всех технических недочетов, сказали в мэрии агентству «Москва». Накануне стало известно, что приставы опечатали здание театра из-за нарушения требований пожарной безопасности. В самом театре объясняли, что не могут исправить недочеты из-за проблем с водоснабжением. Пресненский суд ранее вынес решение о приостановке работы театра на 90 суток.