На северодвинском заводе «Севмаш», по некоторым данным, уволили рабочего, который добивался отставки губернатора

Несколько человек в конце прошлого месяца развернули плакат с такими требованиями во время телемоста с Владимиром Путиным. Как пишет интернет-издание «7х7», приказ об увольнении опубликовал один из местных активистов. В документе говорится, что слесарь-монтажник допустил нарушения при выполнении трудовых обязанностей. Ранее этот же работник был привлечен к дисциплинарной ответственности, добавляет издание. В администрации предприятия новость об увольнении пока не комментировали.