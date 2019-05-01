Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Об этом пишет издание «Фонтанка» со ссылкой на сотрудников внутренних органов. Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин. С ним в Петербург из Москвы приехал и новый зам, полковник Дмитрий Баранов. Именно он сегодня содействовал освобождению из автозака депутата городского заксобрания Максима Резника. Сам Резник добавил в своем Твиттере, что Баранов извинился перед ним ним за действия своих подчиненных.

По оценке правозащитников, в ходе сегодняшней акции в Петербурге были задержаны 68 человек.