Депутата Югорской городской думы, который рассказал о хранении детского питания в морге, лишили статуса

В управлении внутренней политики мэрии объяснили это тем, что Антон Пантин утратил доверие. Претензии были связаны с декларацией об имуществе и доходах за 2017-й год.

Сам Пантин уверен, что его лишили мандата из-за активной оппозиционной деятельности. В конце марта он написал в Фейсбуке о складе просроченного детского питания в городском морге. Тогда депутат предположил, что эти продукты закупались за бюджетные деньги, причем изначально у них истекал срок годности, а это может свидетельствовать о коррупционной схеме закупок, — передает «Радио Свобода». В апреле городские власти сообщили, что привлекли к ответственности шестерых сотрудников больницы, где находится морг.