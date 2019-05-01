Власти Одессы готовятся к памятным акциям, которые запланированы на завтра

2-го мая исполняется 5 лет со дня столкновений в центре города и пожара в Доме профсоюзов, когда погибли 48 человек. как сообщили в МВД Украины, на въезде в город вводится контроль. Сотрудники правоохранительных органов проверяют транспортные средства. Усиленные наряды полиции будут дежурить в местах проведения массовых мероприятий. Кроме того, будет ограничен доступ на Куликово поле и Соборную площадь города, — предупредили в МВД.