Сразу два екатеринбургских ресторана отказались от продукции компании «Мираторг» из-за высказываний ее президента

Виктор Линник в интервью журналу «Форбс» назвал критиков инициативы о запрете провоза продуктов питания в ручной клади для личных целей балаболами, которые закатили истерику из ничего.

Совладелец ресторанов «Огонек» и «Алиби» Евгений Кексин сказал «Эху Москвы», что хочет заменить мясо «Мираторга» на продукцию более дорогую, но качественную.

Кексин добавил, что говядина из-за границы в разы лучше мираторговской. Однако с появлением этой компании почти сразу же было введено эмбарго на поставку мясной продукции.